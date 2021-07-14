Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 2
Футбол (6 событий из 13) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Рига - Мальме 1:1 Окончен
20:00 Шериф - Теута 1:0 Окончен
21:00 Приштина - Ференцварош 1:3 Окончен
22:00 Шэмрок Роверс - Слован Братислава 2:1 Окончен
22:30 Шахтер Солигорск - Лудогорец 0:1 Окончен
23:00 Валюр - Динамо Загреб 0:2 Окончен
Теннис (1 событие из 69) показать все
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
14:50 Ангелина Калинина - Анна Калинская 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кайрат - Маккаби Хайфа -:- Запланирован
20:00 Нефтчи - Динамо Тбилиси -:- Запланирован
21:00 Легия Варшава - Бодо/Глимт -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 32) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 КуПС - Ноа -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Милуоки Бакс - Финикс Санс -:- Запланирован

Ник Диас и Робби Лоулер проведут пятираундовый реванш на UFC 266

Старший брат Нэйта вернется в октагон после шестилетнего перерыва
MMA
11:00
Ник Диас и Робби Лоулер проведут пятираундовый реванш на UFC 266
Ник Диас / фото - Getty Images

Как сообщает издание MMA Fighting, бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Ник Диас (26-9) вернется в октагон после шестилетнего перерыва, чтобы устроить реванш с бывшим чемпионом 170-фунтового дивизиона Робби Лоулером (29-15). Их встреча состоится 25 сентября на турнире UFC 266 в Лас-Вегасе. Примечательно, что ветераны проведут пятираундовый бой, несмотря на то, что он не будет титульным или главным.

Первый поединок Диаса и Лоулера состоялся в 2004 году на турнире UFC 47. Тогда Ник одержал победу, нокаутировав соперника во втором раунде.

Последний раз Диас дрался в начале 2015 года, когда сразился с Андерсоном Сильвой. Ник проиграл судейским решением, но затем бой был признан несостоявшимся, так как оба бойца провалили допинг-тест.

Лоулер последний бой провел в августе прошлого года, уступив судейским решением Нилу Магни. Сейчас Робби идет на серии из четырех поражений.

Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что Ник Диас в этом году вернется в октагон.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ник Диас Робби Лоулер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ник Диас: «Пришло время сражаться»
Ник Диас: «Пришло время сражаться»
MMA
12:40
Такой бой заслуживает особого внимания. Масвидаль может выйти в октагон с Ником Диасом или Ковингтоном
Такой бой заслуживает особого внимания. Масвидаль может выйти в октагон с Ником Диасом или Ковингтоном
MMA
6 июля 15:15
Ник Диас может перейти в бокс
Ник Диас может перейти в бокс
MMA
23 июня 17:59

Новости: MMA

ESPN выкатил новый рейтинг P4P UFC после победы Порье над Макгрегором
ESPN выкатил новый рейтинг P4P UFC после победы Порье над Макгрегором
13:11
Ник Диас: «Пришло время сражаться»
Ник Диас: «Пришло время сражаться»
12:40
Ник Диас и Робби Лоулер проведут пятираундовый реванш на UFC 266
Ник Диас и Робби Лоулер проведут пятираундовый реванш на UFC 266
11:00
Биспинг считает, что Макгрегор должен уволить Кавану
Биспинг считает, что Макгрегор должен уволить Кавану
07:40
Менеджер Хабиба: «Президент UFC должен оштрафовать Макгрегора на миллион долларов»
Менеджер Хабиба: «Президент UFC должен оштрафовать Макгрегора на миллион долларов»
13 июля 20:09
Хабиб: «Махачеву придется доказывать и отстаивать многое, а мы будем рядом»
Хабиб: «Махачеву придется доказывать и отстаивать многое, а мы будем рядом»
13 июля 18:07
Нурмагомедов: «Сломанная нога не позволит Макгегору вернуться на вершину»
Нурмагомедов: «Сломанная нога не позволит Макгегору вернуться на вершину»
13 июля 10:22
Адесанья: «То, что произошло с Макгрегором – случайность»
Адесанья: «То, что произошло с Макгрегором – случайность»
12 июля 20:51
«Рокки» дал совет Макгрегору
«Рокки» дал совет Макгрегору
12 июля 17:11
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости