Ник Диас и Робби Лоулер проведут пятираундовый реванш на UFC 266

Старший брат Нэйта вернется в октагон после шестилетнего перерыва

Ник Диас / фото - Getty Images

Как сообщает издание MMA Fighting, бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Ник Диас (26-9) вернется в октагон после шестилетнего перерыва, чтобы устроить реванш с бывшим чемпионом 170-фунтового дивизиона Робби Лоулером (29-15). Их встреча состоится 25 сентября на турнире UFC 266 в Лас-Вегасе. Примечательно, что ветераны проведут пятираундовый бой, несмотря на то, что он не будет титульным или главным.

Первый поединок Диаса и Лоулера состоялся в 2004 году на турнире UFC 47. Тогда Ник одержал победу, нокаутировав соперника во втором раунде.

Последний раз Диас дрался в начале 2015 года, когда сразился с Андерсоном Сильвой. Ник проиграл судейским решением, но затем бой был признан несостоявшимся, так как оба бойца провалили допинг-тест.

Лоулер последний бой провел в августе прошлого года, уступив судейским решением Нилу Магни. Сейчас Робби идет на серии из четырех поражений.

Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что Ник Диас в этом году вернется в октагон.