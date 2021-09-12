Ник Диас – о своем возвращении на UFC 266: «Сейчас я гораздо более опасный боец»

Американец полностью уверен в своей победе над Робби Лоулером

Ник Диас / фото - bleacherreport.com

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе американец Ник Диас (26-9) излучает уверенность в преддверии своего возвращения после более чем шести лет вне октагона.

Старший из братьев Диас проведет реванш с бывшим чемпионом 170-фунтового дивизиона американцем Робби Лоулером (29-15). Их встреча состоится 25 сентября на турнире UFC 266 в Лас-Вегасе. Первый поединок Диаса и Лоулера состоялся в 2004 году на турнире UFC 47. Тогда победу одержал уроженец Стоктона, нокаутировав соперника во втором раунде.

Диаса цитирует ресурс bjpenn.com:

«На самом деле сейчас я гораздо более опасный боец, чем когда в первый раз дрался с Робби Лоулером. Я буду неудержим, если буду принимать правильные решения. И я собираюсь снова побить Робби».

Ник Диас прокомментировал анонс грядущего поединка против Робби Лоулера.