Махачев: «Минеев и Исмаилов потянули бы уровень топ-15 в UFC»
Нурмагомедов: «Прямо сейчас Ислам Махачев входит в топ-10 pound-for-pound»
Россиянин поделился мнением о поединке своего друга против Дэна Хукера
22:20
Ислам Махачев / фото - UFC
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о поединке Ислама Махачева (20-1) против Дэна Хукера (21-10), назвав своего друга одним из лучших бойцов мира.
Хабиба цитирует порал mmajunkie.usatoday.com:
«Мне кажется, этот бой должен быть претендентским именно для него, а не для его оппонента. Ведь после этого поединка у него будет серия из девяти побед в UFC. Кто еще может похвастаться этим? Лишь чемпион. Только у Чарльза Оливейры более лучший вин-стрик, чем у Ислама. Если Ислам очень легко финиширует этого парня уже в самом начале боя, тогда Ислам должен драться за титул. Это мое мнение.
Ислам – первоклассный боец. Он один из лучших в мире. Я уверен, что прямо сейчас он входит в топ-10 pound-for-pound. Но Ислам тихоня. Ему не нравится много говорить. И мы (с Даниэлем Кормье) всегда пытаемся его расшевелить. После этого боя он обязан бросить вызов чемпиону. В начале следующего года он должен подраться за титул с победителем поединка Дастина Порье и Чарльза Оливейры».
Ислам Махачев намерен выйти в октагон с экс-временным чемпионом легкого дивизиона Тони Фергюсоном (25-6).
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