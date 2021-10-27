Нурмагомедов: «Прямо сейчас Ислам Махачев входит в топ-10 pound-for-pound»

Ислам Махачев / фото - UFC

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о поединке Ислама Махачева (20-1) против Дэна Хукера (21-10), назвав своего друга одним из лучших бойцов мира.

Хабиба цитирует порал mmajunkie.usatoday.com:

Ислам – первоклассный боец. Он один из лучших в мире. Я уверен, что прямо сейчас он входит в топ-10 pound-for-pound. Но Ислам тихоня. Ему не нравится много говорить. И мы (с Даниэлем Кормье) всегда пытаемся его расшевелить. После этого боя он обязан бросить вызов чемпиону. В начале следующего года он должен подраться за титул с победителем поединка Дастина Порье и Чарльза Оливейры».