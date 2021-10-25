Махачев ответил на предложение Хукера: «Тебе же хуже будет»
Желает закончить дело Хабиба. Махачев намерен провести поединок с Фергюсоном
Российский легковес не перебирает соперниками
10:57
Ислам Махачев / Фото - eurosportТоповый российский легковес UFC Ислам Махачев (20-1) в очередной раз заявил, что намерен выйти в октагон с экс-временным чемпионом легкого дивизиона Тони Фергюсоном (25-6).
По словам Махачева, он бы хотел встретится с американцем, несмотря на его карьерный спад.
«На данный момент я бы хотел с ним встретиться. Вот после следующего боя он был бы неинтересен, если честно. Он уже за пределами топ-5, а я хочу подраться с кем-нибудь из топ-3. Но завершить историю с ним хотелось бы, конечно. Да я и сам просил после своего последнего боя – на пресс-конференциях и интервью. Я так и говорил: Дос Аньос или Фергюсон. Они выбрали первого. Но он снялся. Я здесь ничего не решаю – всегда прошу топовых соперников. Если мне кого-то не дают - это не мое решение или выбор. Решают матчмейкеры UFC и Дэйна Уайт».
Напомним, 30 октября Махачев проведет поединок на турнире UFC 267 в Абу-Даби с новозеландцем Дэном Хукером. Изначально соперником россиянина должен был стать Рафаэль Дос Аньос, но бразилец снялся с боя из-за травмы.
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