Хабиб уже не тот. Менеджер бойца показал его состояние после нескольких раундов
Нурмагомедов считает, что Петр Ян должен подраться с Диллашоу в России
Также Хабиб уверен, что Ти Джей не победил Сэндхагена
25 июля 19:04
Хабиб Нурмагомедов / Фото: usatoday.com
Бывший доминирующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Twitter
прокомментировал результат боя Кори Сэндхагена (14-3) и Ти Джея Диллашоу (17-4).
«Думаю, что Сэндхаген выиграл по раундам со счетом 3:2, поскольку он нанес больше урона. В любом случае, Сэндхаген – серьезный боец и будет проблемой для любого соперника. Петр Ян против Ти Джея Диллашоу. 2022 год, Россия».
Напомним, ранее результат боя Диллашоу и Сэндхагена также раскритиковал Коди Гарбрандт.