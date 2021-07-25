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Нурмагомедов считает, что Петр Ян должен подраться с Диллашоу в России

Также Хабиб уверен, что Ти Джей не победил Сэндхагена

MMA
25 июля 19:04
Нурмагомедов считает, что Петр Ян должен подраться с Диллашоу в России
Хабиб Нурмагомедов / Фото: usatoday.com

Бывший доминирующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Twitter прокомментировал результат боя Кори Сэндхагена (14-3) и Ти Джея Диллашоу (17-4).

«Думаю, что Сэндхаген выиграл по раундам со счетом 3:2, поскольку он нанес больше урона. В любом случае, Сэндхаген – серьезный боец и будет проблемой для любого соперника. Петр Ян против Ти Джея Диллашоу. 2022 год, Россия».

Напомним, ранее результат боя Диллашоу и Сэндхагена также раскритиковал Коди Гарбрандт.

Карен Агабекян
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Теги

Кори Сэндхаген Ти Джей Диллашоу Хабиб Нурмагомедов

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