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Официально. Алдо и Фонт проведут поединок на турнире UFC Fight Night
Ивент состоится в Лас-Вегасе
28 сентября 16:57
Роб Фонт и Жозе Алдо / Фото - mmajunkie.usatoday.comБывший чемпион UFC в полулегком дивизионе бразилец Жозе Алдо (30-7) следующий поединок проведет против четвертого номера рейтинга легчайшего дивизионе американца Роба Фонта (19-4).
Поединок станет главным событием турнира UFC Fight Night, который состоится 4 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщает официальный сайт UFC.
Напомним, что Алдо в двух последних боях единогласным решением судей Марлона Веру и Педро Муньоса.
Что касается Фонта, то он в четырех крайних поединках во всех одержал победы.
Ранее Алдо изъявил желание провести бой с экс-чемпионом UFC Ти Джеем Диллашоу (17-4).
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