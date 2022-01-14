Масвидаль назвал желаемых соперников на следующий поединок
Официально. Масвидаль и Ковингтон выйдут в октагон на турнире UFC 272
Звездные полусредневесы встретятся в главном событии ивента
14 января 10:57
Масвидаль и Ковингтон / Фото - mmaindia.comUFC в своем официальном Instagram-аккаунте подтвердил, что поединок между известными американскими бойцами Хорхе Масвидалем (35-15) и Колби Ковингтоном (16-3) станет лавным событием турнира UFC 272, который пройдет 5 марта.
Напомним, свой последний бой Колби провел в ноябре 2021 года, уступив единогласным решением судей чемпиону полусреднего дивизиона Камару Усману (20-1).
Что касается Масвидаля, то он последний раз дрался в апреле в главном событии турнира UFC 271, проиграв нокаутом тому же Усману.
Отметим, ранее турнир UFC 272 лишился чемпионских поединков Алекс Волкановски – «Корейский Зомби» и Алджамейн Стерлинг – Петр Ян.