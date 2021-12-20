Хабиб рассказал, когда Махачев подерется с Оливейрой
Официально объявлен поединок Дариуш – Махачев
Бой пройдет в феврале в США
15:34
Бенеил Дариуш, Ислам Махачев
В UFC официально объявили о поединке третьего номера легкого веса Бенеила Дариуша (21-4-1) и идущего четвертым россиянина Ислама Махачева (21-1).
Бой состоится 26 февраля в зале Apex в Лас-Вегасе.
30-летний Махачев ведет серию из девяти побед. В 2021-м году он победил самбишенами Дрю Добера, Тьяго Мойзеса и Дэна Хукера.
32-летний Дариуш выиграл семь последних боев. Бенеил в текущем году победил Диего Феррейру и Тони Фергюсона.
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