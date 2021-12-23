Макгрегор может подраться за титул уже в первом поединке после возвращения
Оливейра намерен провести бой с Макгрегором в мае
Но возвращение Конора планируют на лето
11:05
Чарльз Оливейра / Фото: UFC
Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (32-8) сообщил, что готов провести свой следующий поединок в мае 2022-го. Слова бразильца приводит портал bjpenn.com.
«Май является для меня идеальной датой. Конор спросил о дате, когда вызывал меня, и он вспомнил о втором раунде противостояния Ирландии и Бразилии. И здесь проблема в том, что этот поединок интересен не только ему, но и мне, и всему миру. Поэтому давайте устроим этот бой. Я буду ждать его в мае. Можем встретиться в полусреднем, легком или среднем весе. Бой может быть хоть титульным, хоть не титульным. Просто реши, что хочешь, и мы это сделаем».
По словам Оливейры, Гэтжи не является для него приоритетным соперником, поскольку он досрочно выиграл у Дастина Порье и Майкла Чендлера, с которыми у Джастина были большие проблемы».
Напомним, ранеев UFC заявили, что ждут возвращения Макгрегора летом.
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