Орловский в сложном поединке победил Фелипе на UFC Fight Night 195

«Питбуль» доминировал над бразильцем в начале встречи

Фото: fightnews.info

В ко-мэйн ивенте турнира UFC Fight Night 195 бывший чемпион тяжелого веса Андрей Орловский (32-20) встретился с представителем Бразилии Карлосом Фелипе (11-2).

Ветеран ММА начал бой с точных киков. Держась на дистанции, он кружил по октагону, менял стойки и прицельно бил, не давая подпереть себя к сетке. Бразилец пытался достать оппонента оверхендом, а также изредка обрабатывал корпус, надеясь замедлить Орловского. К концу первого раунда у экс-чемпиона стали проходить многоударные комбинации, от которых у Фелипе заплыло лицо.

После перерыва бразильский тяжеловес стал более агрессивен. Однако Орловский успешно защищался, избегая бомб Фелипе, при этом успевая остро отвечать. К началу третьей пятиминутки «Питбуля» стали покидать силы. Сильно замедлившись, Орловский превратился к легкую мишень для настырного бразильца, который не прекращал сотрясать голову экс-чемпиона мощным панчами. В одном из эпизодов Орловский даже нашел себя на канвасе после неудачно пробитого лоукика, но смог быстро подняться и с трудом дожить до финального гонга.

Таким образом, Андрей Орловский победил Карлоса Фелипе единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).