Пенья выиграла у Нуньес, совершив самый большой апсет последних лет

Фото: Getty Images

В соглавном событии UFC 269 Джулиана Пенья (14-4) сенсационно выиграла у Аманды Нуньес (21-5) и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе.

Бой выдался очень ярким и событийным, особенно второй раунд. Инициатива переходила из рук в руки, однако претендентка была чуточку лучше и точнее. Ближе к концу пятиминутки Пенья прижала Нуньес к сетке, а затем перевала на канвас, где быстро забрала спину Аманды и задушила ее.

Таким образом, в UFC случился, пожалуй, самый большой апсет с 2015 года, когда Ронда Роузи неожиданно проиграла Холли Холм. Перед поединком коэффициент на победу Пеньи близился к отметке 10.

The biggest upset in UFC @VenezuelanVixen is the NEW UFC BW champion #UFC269 pic.twitter.com/5nxFJQP44a