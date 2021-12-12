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Пенья выиграла у Нуньес, совершив самый большой апсет последних лет

Джулианна – новая чемпионка UFC в женском легчайшем весе
MMA
07:19
Пенья выиграла у Нуньес, совершив самый большой апсет последних лет
Фото: Getty Images

В соглавном событии UFC 269 Джулиана Пенья (14-4) сенсационно выиграла у Аманды Нуньес (21-5) и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе.

Бой выдался очень ярким и событийным, особенно второй раунд. Инициатива переходила из рук в руки, однако претендентка была чуточку лучше и точнее. Ближе к концу пятиминутки Пенья прижала Нуньес к сетке, а затем перевала на канвас, где быстро забрала спину Аманды и задушила ее.

Таким образом, в UFC случился, пожалуй, самый большой апсет с 2015 года, когда Ронда Роузи неожиданно проиграла Холли Холм. Перед поединком коэффициент на победу Пеньи близился к отметке 10.

Напомним, Нуньес считается величайшей девушкой-бойцом в истории ММА. Это поражение стало для нее первым с сентября 2014 года. До поединка с Пеньей, Нуньес находилась на серии из 12 побед, в ходе которой были биты Валентина Шевченко, Ронда Роузи, Крис Сайборг и Холли Холм.

Сергей Остапенко
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Аманда Нуньес Джулианна Пенья

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