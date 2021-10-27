Петр Ян: «Было бы интересно потренироваться с Ломаченко»

Россиянин признался, что когда-то выступал на соревнованиях вместе с украинцами





Петр Ян / Фото: UFC

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (15-2) на пресс-конференции перед своим следующим поединком заявил, что хотел бы поспарринговать с украинским боксером Василием Ломаченко.



«Конечно, со спортивной точки зрения это огромный опыт для меня – потренироваться с такими боксерами, с такими ребятами. Плюс, я давно наблюдаю за их командой. Я сам боксировал где-то в 2011 году на международном турнире в Казахстане, где выступали Усик, Гвоздик – вся команда. Конечно, было бы интересно потренироваться».

Напомним, Ян 31 октября проведет бой с Кори Сандхагеном. Онлайн трансляция поединка будет доступна на XSPORT.ua.