Петр Ян: «Хотелось бы к 30 годам уже оставить профессиональный спорт»

Россиянин не планирует надолго задерживаться в ММА

Петр Ян / фото - UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (15-2) в интервью пресс-службе клуба «Архангел Михаил» заявил, что не планирует надолго задерживаться в ММА. По словам 28-летнего россиянина, он намерен завершить карьеру к 30 годам.

«Мне, наверно, не важно быть королем или еще кем-то. Я вообще не воспринимаю такие слова. Мне кажется, что высокомерно самому себя так называть. Конечно, хочется вернуть пояс, провести несколько уверенных защит. Хотелось бы к 30 годам уже оставить профессиональный спорт. Возможно, я открою какие-то свои спортивные школы, буду заниматься в этом направлении, чтобы пропагандировать детский спорт в России, чтобы дети занимались бесплатно, чтобы это было доступно. Никакие другие дивизионы меня не интересуют».

Петр Ян поборется за титул временного чемпиона в бою с Кори Сандхагеном (14-3) на UFC 267.