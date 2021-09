Петр Ян поборется за титул временного чемпиона в бою с Сандхагеном на UFC 267

Петр Ян / фото - UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг (20-3) отказался от матча-реванша с россиянином Петром Яном (15-2), который был запланирован на 30-е октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267.

Президент организации Дана Уайт, во время разговора с журналистом ESPN Бреттом Окамотой сообщил, что россиянин все же проведет поединок в намеченную дату. Соперником Яна станет американец Кори Сандхаген (14-3), и на кону противостояния будет стоять титул временного чемпиона легчайшего дивизиона.

UFC is moving forward with an interim bantamweight title fight between Petr Yan and Cory Sandhagen at UFC 267 on Oct. 30, Dana White told @bokamotoESPN.



Reigning champion Aljamain Sterling was scheduled to defend his title against Yan, but failed to receive medical clearance. pic.twitter.com/MDxVv2hN9p