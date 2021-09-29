Петр Ян поборется за титул временного чемпиона в бою с Сандхагеном на UFC 267

Стерлинг отказался от реванша с россиянином

Петр Ян / фото - UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг (20-3) отказался от матча-реванша с россиянином Петром Яном (15-2), который был запланирован на 30-е октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267.

Президент организации Дана Уайт, во время разговора с журналистом ESPN Бреттом Окамотой сообщил, что россиянин все же проведет поединок в намеченную дату. Соперником Яна станет американец Кори Сандхаген (14-3), и на кону противостояния будет стоять титул временного чемпиона легчайшего дивизиона.

«UFC продвигает бой за титул временного чемпиона между Петром Яном и Кори Сандхагеном, который пройдет 30-го октября на UFC 267. Об этом сообщил Дана Уайт во время разговора с Бреттом Окамотой. Действующий чемпион Алджамейн Стерлинг должен был защищать свой титул в бою с Петром Яном, но не получил медицинского одобрения».

UFC is moving forward with an interim bantamweight title fight between Petr Yan and Cory Sandhagen at UFC 267 on Oct. 30, Dana White told @bokamotoESPN.



Reigning champion Aljamain Sterling was scheduled to defend his title against Yan, but failed to receive medical clearance. pic.twitter.com/MDxVv2hN9p — ESPN MMA (@espnmma) September 28, 2021

Алджамейн Стерлинг рассказал о причинах отмены боя с Петром Яном.