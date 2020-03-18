Петр Ян рассказал о хаосе в его углу во время поединка со Стерлингом

Петр Ян / фото - fightnews.info

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян во время виртуальной пресс-конференции, которая сегодня прошла в Екатеринбурге, рассказал, что в его углу во время боя с американцем Алджамейном Стерлингом творился настоящий бардак, поскольку члены его команды не могли разобраться со своими обязанностями.

Помню, первый раунд заканчивается, тренер Парумпа что-то на своем тараторит, и эти с угла тараторят. Второй раунд заканчивается, я в угол сажусь, а передо мной уже Джонни Хатчинсон, на английском заливает что-то...

Бывает октагон скользит, и когда ребята рядом, то они всегда под ноги подливают воду. И получается Лаврик стоял за сеткой и плюхал оттуда воду. Бутылки с большим горлышком, эти «Монстер Энерджи», или как они, и он плюхал прям, я чувствовал, что у меня вода по ногам течет. Я потом его спрашиваю: «Братан, ты че делал?» – «Да я специально ноги поливал, чтобы если он тебя схватит за ногу, ты выскользнул». А я чувствую, что меня из ведра поливают, там уже рефери орет: «Воду не лейте!». Понимаешь, на какие вещи я обращал внимание? Это раздражительный момент был».