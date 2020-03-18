Петр Ян рассказал о хаосе в его углу во время поединка со Стерлингом
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян во время виртуальной пресс-конференции, которая сегодня прошла в Екатеринбурге, рассказал, что в его углу во время боя с американцем Алджамейном Стерлингом творился настоящий бардак, поскольку члены его команды не могли разобраться со своими обязанностями.
«Для меня была проблема, когда они вдесятером кричали мне что-то по очереди. Я помню, как за 15-20 минут до боя сотрудники UFC ко мне подходят и говорят, что в связи с ситуацией в мире в октагон может выйти только один человек, а не все, как раньше. Решите, кто будет выходить. Я оставил этот вопрос им, чтобы тренера сами между собой решили. Но при этом ко мне подходит один тренер: «Я пойду в октагон!», затем через пять минут уже подходит другой. А я злой хожу, говорю им: «Да отстаньте вы от меня! Сами решите. Мне вообще без разницы, кто пойдет».
Помню, первый раунд заканчивается, тренер Парумпа что-то на своем тараторит, и эти с угла тараторят. Второй раунд заканчивается, я в угол сажусь, а передо мной уже Джонни Хатчинсон, на английском заливает что-то...
Бывает октагон скользит, и когда ребята рядом, то они всегда под ноги подливают воду. И получается Лаврик стоял за сеткой и плюхал оттуда воду. Бутылки с большим горлышком, эти «Монстер Энерджи», или как они, и он плюхал прям, я чувствовал, что у меня вода по ногам течет. Я потом его спрашиваю: «Братан, ты че делал?» – «Да я специально ноги поливал, чтобы если он тебя схватит за ногу, ты выскользнул». А я чувствую, что меня из ведра поливают, там уже рефери орет: «Воду не лейте!». Понимаешь, на какие вещи я обращал внимание? Это раздражительный момент был».
Тренер Яна рассказал, когда следует провести реванш со Стерлингом.