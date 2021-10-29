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Петр Ян: «Я верю, что в субботу мы с Сандхагеном будем драться за настоящий титул»

Россиянин серьезно относится к поединку с американцем
MMA
29 октября 20:30
Петр Ян: «Я верю, что в субботу мы с Сандхагеном будем драться за настоящий титул»
Петр Ян / фото - UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (15-2) в интервью YouTube-каналу UFC Arabia заявил, что рассматривает свой поединок с Кори Сандхагеном (14-3), который состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, как схватку за полноценный, а не временный титул.

«Я не был удивлен, что Стерлинг снялся с боя. Но поскольку Алджамейн говорит, что эта травма была у него уже на протяжении десяти лет, он мог сделать операцию раньше или после боя. Но он принял решение сделать ее сейчас, чтобы, вероятно, еще на дольше перенести наш поединок. Для меня неважен бой со Стерлингом. Моя цель – завоевать пояс. Я верю, что в эту субботу мы будем драться за настоящий титул.

Я видел наш бой со Стерлингом, 3-5 раз пересматривал момент, когда ударил его коленом. Все видели, что он мог продолжать поединок, но принял решение этого не делать. Мы видели, как Стерлинг закатывал глаза, словно в него что-то вонзили. Поэтому произошло то, что произошло».

Петр Ян попытался запугать Кори Сандхагена на битве взглядов.

Рене Тер Велде
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