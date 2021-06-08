Петтис рассказал, почему проиграл дебютный бой в PFL
PFL 4: Энтони Петтис vs Алекс Мартинес. Видео трансляция
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13:48
11 июня в США состоится турнир PFL, который станет четвертым в сезоне лиги. В главном событии встретятся бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис (24-11) и непобежденный Алекс Мартинес (8-0).
Всего в рамках турнира пройдут десять поединков.
Отметим, что для Петтиса это будет второй бой в сезоне. В дебюте он проиграл Клею Колларду.
Прямая видео трансляция будет доступна на телеканале XSPORT и в этой новости. Начало – 01:00.
Также турнир можно будет посмотреть в записи. Начало – 13:50.
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