Он хочет Хабиба, а дают «ноунэймов». Известно, когда и с кем пройдет бой Фрейре в Bellator
«Питбуль» и Макки устроили потасовку на пресс-конференции
Эй-Джей вывел чемпиона из равновесия
16:27
Фото: Bellator
В Анкасвилле, штат Коннектикут, США, случилась потасовка на пресс-конференции между чемпионом в двух дивизионах бразильцем Патрисио Фрейре (32-4) и американским проспектом Эй-Джеем Макки (17-0).
Напомним, ранее Фрейре и Макки вошли в топ-10 рейтинга Bellator независимо от весовой категории.
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