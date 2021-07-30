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«Питбуль» и Макки устроили потасовку на пресс-конференции

Эй-Джей вывел чемпиона из равновесия

MMA
16:27
«Питбуль» и Макки устроили потасовку на пресс-конференции
Фото: Bellator

В Анкасвилле, штат Коннектикут, США, случилась потасовка на пресс-конференции между чемпионом в двух дивизионах бразильцем Патрисио Фрейре (32-4) и американским проспектом Эй-Джеем Макки (17-0).

 

Напомним, ранее Фрейре и Макки вошли в топ-10 рейтинга Bellator независимо от весовой категории.

Карен Агабекян
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Теги

Эй Джей Макки Патрисио Фрейре

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