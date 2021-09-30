Крус проведет поединок с Муньосом на турнире UFC 269
Поединок Тейт – Виейра состоится на турнире на турнире UFC Vegas 43
Изначально бой должен был состоятся 16 октября
30 сентября 19:42
Миша Тейт / Фото - mmafightingОбнародована новая дата поединка между экс-обладательницей титула UFC в легчайшем дивизионе Миши Тейт (19-7) и Кетлин Виейры (11-2).
Поединок состоится 20 ноября на турнире UFC Vegas 43.Об этом сообщает MMAJunkie.
Изначально бой должен был состоятся 16 октября, однако был перенесен из-за положительного теста на коронавирус у Тейт.
Напомним, па UFС on ESPN 26 Тейт успешно вернулась в октагон спустя почти пять лет, нокаутировав Марион Рено.
Ранее стало известно, что экс-двукратный чемпион UFC в легчайшем дивизионе американец Доминик Крус (23-3) и бразилец Педро Муньос (9-5) проведут очный поединок 11 декабря в рамках турнира UFC 269.
Комментарии 0