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Порье после титульного поединка с Оливейрой намерен сменить дивизион

Американский легковес – о противостоянии с Макгрегором
MMA
09:40
Порье после титульного поединка с Оливейрой намерен сменить дивизион
Дастин Порье / Фото - sportsmax.tv
Топовый американский легковес UFC Дастин Порье (28-6-1) высказался относительно возможного четвертого поединка с бывшим чемпионом организации в двух дивизионах Конором Макгрегором (22-6).

Цитирует Порье MMA Junkie.

«На данный момент это противостояние в прошлом. Я даже не думаю об этом, а он продолжает нести чушь. Что ему еще остается делать? Пусть болтает. Все мои мысли сосредоточены на бое за титул. Как я уже говорил, я не планирую ставить рекорды по защитам титулов. Вероятно, после боя с Оливейрой я перейду в полусредний вес. Для начала дождемся 11 декабря».


Первый бой Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года. В 2021 году Макгрегор провел два боя против Порье – оба раза проиграл. Во втором поединке ирландец сломал ногу.

11 декабря на UFC 269 Порье проведет титульный поединок с чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой.
Владимир Кириченко
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Дастин Порье Конор Макгрегор Чарльз Оливейра

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