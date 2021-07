Какова ирония! Конора унесли из октагона на носилках, хотя он обещал, что так вынесут Порье

Конор Макгрегор / фото - Twitter

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 264. В первом раунде главного боя вечера Конор Макгрегор (22-6) получил перелом ноги и не смог продолжить выступление против Дастина Порье (28-6-1).

Накануне поединка «Ноториус» обещал, что изобьет американца так, что того из октагона вынесут на носилках.В действительности все случилось наоборот – ирландцу наложили гипсу и покидал зал он при помощи нескольких медработников.

@TheNotoriousMMA is heading to the hospital to get check out he hurt his #ankle pic.twitter.com/iaPK6PIXsN