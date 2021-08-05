Последний танец Императора? Стал известен следующий соперник Федора Емельяненко

Россиянин проведет свой поединок в Москве

Федор Емельяненко / фото - ESM

Легендарный боец Bellator Федор Емельяненко (39-6-1) следующий бой может провести на турнире в Москве 23 октября.

Авторитетный источник MMA Fighting сообщил, что соперником «Последнего императора» станет Тим Джонсон (15-7). Последний раз дрался в июне 2021 года на турнире Bellator 261. Американец единогласным решением судей проиграл бой за звание временного чемпиона лиги Валентину Молдавскому (12-1).

Поединок осенью может стать последним в карьере 44-летнего россиянина. По контракту у «Последнего императора» еще 2 боя.