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Президент UFC спрогнозировал результат поединка Фьюри – Уайлдер
Уайт отметил уровень бокса «Цыганского короля»
8 октября 08:23
Дэйна Уайт / Фото - mmajunkie.usatoday.comПрезидент UFC Дэйна Уайт сделал прогноз на предстоящий третий поединок между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и экс-обладателем титула Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
Цитирует Уайта MMA Fighting.
«Думаю, Фьюри слишком хорош. Он уже просчитал Уайлдера и знает, как его побить».
Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября в Лас-Вегасе на знаменитой арене «T-Mobile».
Накануне Атлетическая комиссия штата Невада внесла изменения в судейский состав, который будет обслуживать поединок супертяжеловесов.