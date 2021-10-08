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Президент UFC спрогнозировал результат поединка Фьюри – Уайлдер

Уайт отметил уровень бокса «Цыганского короля»
MMA
8 октября 08:23
Президент UFC спрогнозировал результат поединка Фьюри – Уайлдер
Дэйна Уайт / Фото - mmajunkie.usatoday.com
Президент UFC Дэйна Уайт сделал прогноз на предстоящий третий поединок между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и экс-обладателем титула Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Цитирует Уайта MMA Fighting.

«Думаю, Фьюри слишком хорош. Он уже просчитал Уайлдера и знает, как его побить».


Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября в Лас-Вегасе на знаменитой арене «T-Mobile».

Накануне Атлетическая комиссия штата Невада внесла изменения в судейский состав, который будет обслуживать поединок супертяжеловесов.
Владимир Кириченко
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Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Дэйна Уайт

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