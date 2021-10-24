Коста не смог вырубить Веттори, ничья Доусона и Гленна. Результаты турнира UFC Fight Night 196
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
Его сопернику остается только посочувствовать
08:58
Мариуш Пудзяновски / фото - MARIAN ZUBRZYCKI
23-го октября на Атлас Арене в польском Лодзе завершился 64-й номерной ивент, организованный промоутерской компанией KWS.
В со-главном поединке вечера знаменитый стронгмэн, пятикратный обладатель титула «Самого сильного человека планеты», поляк Мариуш Пудзяновски (17-7) на первых секундах боя отправил в чудовищный нокаут своего соперника Серина Усмана Диа (2-1).
В параллельном турнире UFC Марвин Веттори победил Пауло Косту.
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