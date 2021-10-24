Веттори перетерпел все мощные плюхи и вырвал победу из рук Косты в главном бою UFC Fight Night 196

Судьи отдали победу единогласным решением

Марвин Веттори / фото - Getty Images

24-го октября, на арене UFC Apex в Лас-Вегасе завершился ивент UFC Fight Night 196, в главном бою которого состоялся поединок в рамках среднего дивизиона между двумя экс-претендентами на титул бразильцем Пауло Костой (13-2) и представителем Италии Марвином Веттори (18-4-1).

Весь бой прошел в высоком темпе. Коста начал разваливать Веттори мощными киками уже с первых секунд. Было заметно что итальянец значительно уступает оппоненту в силе удара, хоть и количество чистых попаданий было равным. К середине первого раунда Веттори приспособился к стилю Косты и постепенно стал поджимать бразильца к сетке за счет высокого темпа и большого тоннажа ударов. Коста тяжело задышал, но при этом остался таким же опасным, регулярно донося мощные тяжелые удары по корпусу. Во втором раунде с Косту поймали на тычке в глаз и оштрафовали на балл.

В финальной пятиминутке Коста оказался свежее Марвина, но, учитывая снятый балл и доминирование по ходу всего поединка, судьи отдали единогласную победу Веттори 48:46, 48:46, 48:46.

Напомним, Федор Емельяненко добыл 40-ю победу в ММА.