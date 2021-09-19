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Результаты Bellator 266: Дэвис одержал победу над Ромеро раздельным решением судей

Грейси победил Леммингера техническим нокаутом в первом раунде
MMA
08:15
Результаты Bellator 266: Дэвис одержал победу над Ромеро раздельным решением судей
Фото: mmafighting.com

В Сан-Хосе (США) завершился турнир Bellator 266, в главном бою которого американский полутяжеловес Фил Дэвис (23-6) победил по очкам кубинца Йоэля Ромеро (13-6). Американец победил раздельным решением судей – 30:27, 30:26. Третий судья отдал предпочтение кубинцу – 29:28.

В со-главном поединке вечера американский боец Нейман Грейси победил техническим нокаутом в первом раунде соотечественника Марка Леммингера.

Фил Дэвис одержал победу над Йоэлем Ромеро раздельным решением (30-27, 28-29, 30-26)

Нейман Грейси одержал победу над Марком Леммингером техническим нокаутом - Раунд 1, 1:27

ДиАнна Беннетт одержала победу над Алехандрой Ларой единогласным решением (30-27, 30-26, 30-26)

Сол Роджерс одержал победу над Георгием Караханяном единогласным решением (30-27, 30-26, 30-26)

Бен Пэрриш одержал победу над Кристианом Эдвардсом нокаутом - Раунд 1, 0:38

Алекс Полицци одержал победу над Грантом Нилом раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28)

Энтони Адамс одержал победу над Халидом Муртазалиевым единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Бобби Серонио III одержал победу над Сократом Эрнандесом единогласным решением (29-27, 29-26, 29-26)

Авраам Везау одержал победу над Альбертом Гонсалесом нокаутом - Раунд 1, 2:17

Шейн Киф одержал победу над Раланом Грейси единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Эдвин Де Лос Сантос одержал победу над Джоном Адамсом техническим нокаутом - Раунд 1, 3:29

Джесси Дельгадо одержал победу над Джошуа Диллоном единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Рене Тер Велде
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Фил Дэвис Йоэль Ромеро Нейман Грейси

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