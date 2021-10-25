Евлоев назвал соперника, давшего Нурмагомедову наиболее конкурентный бой
Россия против Грузии. В UFC проведут бой двух проспектов
Экс-чемпион М-1 Global Мовсар Евлоев уже выиграл в UFC пять боев и в случае победы может попасть в топ-10
19:58
Евлоев vs Топурия
Экс-чемпион М-1 Global россиянин Мовсар Евлоев (15-0) проведет поединок против грузина Илии Топурии (11-0), сообщает MMA Junkie.
Бой состоится 22-го января на турнире UFC 270 в Анахайме.
27-летний Евлоев идет на серии из пяти побед. В последний раз он выходил в октагон в июне, уверенно выиграв у Хакима Даводу.
Топурии в июле на UFC 264 нокаутировал в первом раунде известного джитсера Райана Холла.
Комментарии 0