Россия против Грузии. В UFC проведут бой двух проспектов

Экс-чемпион М-1 Global Мовсар Евлоев уже выиграл в UFC пять боев и в случае победы может попасть в топ-10





Евлоев vs Топурия

Экс-чемпион М-1 Global россиянин Мовсар Евлоев (15-0) проведет поединок против грузина Илии Топурии (11-0), сообщает MMA Junkie.



Бой состоится 22-го января на турнире UFC 270 в Анахайме.

27-летний Евлоев идет на серии из пяти побед. В последний раз он выходил в октагон в июне, уверенно выиграв у Хакима Даводу.

Топурии в июле на UFC 264 нокаутировал в первом раунде известного джитсера Райана Холла.