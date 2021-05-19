Джон Джонс: «Мое возвращение будет грандиозным, независимо от того, когда оно произойдет»
Руководство UFC заявило, что Миочич подерется с победителем боя Нганну – Льюис
На Джона Джонса у организации пока нет планов
19 мая 09:58
Стипе Миочич / Фото: usatoday.com
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Стипе Миочич (20-4) станет следующим соперником победителя реванша между чемпионом тяжелого веса Фрэнсисом Нганну (16-3) и Дерриком Льюисом (25-7). Слова главы компании приводит givemesport.com.
«Джон Джонс отрабатывает контракт. У него есть контракт. Мы попытались понять его желание выступать в тяжелом весе, но создается впечатление, что он не хочет. Мы не можем заставить парня драться.
Реальность такова, что Деррик Льюис – главный претендент на чемпионский титул и желание Джонса ни как не могут повлиять на это. Джон ясно дал понять, что он не намерен драться с Миочичем. Поэтому Стипе встретится с победителем боя между Нганну и Льюисом».
Напомним, ранее Джон Джонс отказался драться с Миочичем.
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