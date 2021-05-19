Руководство UFC заявило, что Миочич подерется с победителем боя Нганну – Льюис

Стипе Миочич / Фото: usatoday.com

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Стипе Миочич (20-4) станет следующим соперником победителя реванша между чемпионом тяжелого веса Фрэнсисом Нганну (16-3) и Дерриком Льюисом (25-7). Слова главы компании приводит givemesport.com.



Реальность такова, что Деррик Льюис – главный претендент на чемпионский титул и желание Джонса ни как не могут повлиять на это. Джон ясно дал понять, что он не намерен драться с Миочичем. Поэтому Стипе встретится с победителем боя между Нганну и Льюисом».