Сен-Пьер: «Бой с де ла Хойя – исполнение мечты»

Жорж Сен-Пьер / фото - Bloody Elbow

Экс-чемпион двух категорий промоушена UFC Жорж Сен-Пьер высказался о боксерском поединке против легендарного Оскара Де Ла Хойя. Боец ММА заявил, что уже является ветераном и просит главу промоушена Дэйну Уайта дать добро на проведение боя. Слова Жоржа приводит Cinema Blend.

Однако, не лучше ли было провести боксерский матч по правилам Triller против легендарного Оскара Де Ла Хойz? Для меня это стало бы исполнением мечты, потому что он мой второй любимый боксёр всех времён после Шугара Рэя Леонарда. К тому же, много денег было бы отдано на благотворительность.

В общем, это было бы хорошим поводом показать, что мы не относимся к себе слишком серьёзно. Но и серьёзным состязанием тоже. Потому что я играю в баскетбол и хоккей, но нельзя играть в бои. Это было бы весело».