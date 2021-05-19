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Сен-Пьер: «Бой с де ла Хойя – исполнение мечты»

Дэйна Уайт выступает против
MMA
19 мая 16:49
Сен-Пьер: «Бой с де ла Хойя – исполнение мечты»
Жорж Сен-Пьер / фото - Bloody Elbow

Экс-чемпион двух категорий промоушена UFC Жорж Сен-Пьер высказался о боксерском поединке против легендарного Оскара Де Ла Хойя. Боец ММА заявил, что уже является ветераном и просит главу промоушена Дэйну Уайта дать добро на проведение боя. Слова Жоржа приводит Cinema Blend.

«Я понимаю, что Дэйна Уайт не хочет, чтобы я дрался. Однако, это было бы забавно, потому что моя карьера профессионального бойца, который стал лучшим в мире ММА, закончена. Завтра мне исполнится 40 лет. Мне — уже 40. А это спорт молодых.

Однако, не лучше ли было провести боксерский матч по правилам Triller против легендарного Оскара Де Ла Хойz? Для меня это стало бы исполнением мечты, потому что он мой второй любимый боксёр всех времён после Шугара Рэя Леонарда. К тому же, много денег было бы отдано на благотворительность.

В общем, это было бы хорошим поводом показать, что мы не относимся к себе слишком серьёзно. Но и серьёзным состязанием тоже. Потому что я играю в баскетбол и хоккей, но нельзя играть в бои. Это было бы весело».

Ранее стала известна дата возвращения в ринг Оскара.


Антон Кривенко
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Жорж Сен-Пьер Оскар де ла Хойя Дэйна Уайт

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