Шоу в Кременчуге. 18 сентября состоится крупнейший международный турнир ММА Fighting night Storm

Прямую трансляцию ивента смотрите на телеканале XSPORT





ММА Fighting night Storm / Фото - XSPORT

18 сентября на ледовой арене «Айсберг» в Кременчуге состоится международный турнир ММА Fighting night Storm.Это абсолютно новый проект бойцовской лиги ММА. На турнире зрители увидят множество зрелищных поединков между спортсменами из Украины и Европы, а также презентацию новой бойцовской лиги.Мейн кард собрал самых сильных и топовых бойцов Украины. Среди них:Максим Пашков – Расул ТезекбаевАлександр Пысанко – Аднан АличДмитрий Гриценко – Роман ГоловиновГеоргий Табатадзе – Роберт ВоробьевСафронов Анатолий – Сергеев МаксимТранслировать премьерный турнир в Кременчуге будет телеканал XSPORT. Начало – 18 сентября в 23.55.Прямую трансляцию ивента можете увидеть на телеканале XSPORT+, начиная с 18.15.