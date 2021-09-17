«Убирайся!» Боец UFC не толерантно высказался в отношении дебютировавшего в MMA трансгендера
Шоу в Кременчуге. 18 сентября состоится крупнейший международный турнир ММА Fighting night Storm
Прямую трансляцию ивента смотрите на телеканале XSPORT
12:45
ММА Fighting night Storm / Фото - XSPORT18 сентября на ледовой арене «Айсберг» в Кременчуге состоится международный турнир ММА Fighting night Storm.
Это абсолютно новый проект бойцовской лиги ММА. На турнире зрители увидят множество зрелищных поединков между спортсменами из Украины и Европы, а также презентацию новой бойцовской лиги.
Мейн кард собрал самых сильных и топовых бойцов Украины. Среди них: Максим Сергеев, Александр Пысанко, Роберт Воробьев, Дмитрий Гриценко, Максим Пашков, Роман Головинов и Георгий Табатадзе.
Мейн кард турнира ММА Fighting night Storm:
Вес до 65,8 кг:
Максим Пашков – Расул Тезекбаев
Вес 93+кг:
Александр Пысанко – Аднан Алич
Вес до 70,3 кг:
Дмитрий Гриценко – Роман Головинов
Вес до 84 кг:
Георгий Табатадзе – Роберт Воробьев
Вес до 84 кг:
Сафронов Анатолий – Сергеев Максим
Транслировать премьерный турнир в Кременчуге будет телеканал XSPORT. Начало – 18 сентября в 23.55.
Прямую трансляцию ивента можете увидеть на телеканале XSPORT+, начиная с 18.15.
Комментарии 0