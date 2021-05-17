Смешно получилось. Илон Маск ответил на претензии бойца UFC

Миллиардер извинился перед Бенеилом Дариушем





Илон Маск / Фото: ndtv.com

Забавный случай произошел после турнира UFC 262 между легковесом Бенеилом Дариушем (20-4-1) и миллиардером Илоном Маском. После победы над Тони Фергюсоном Дариуш в комментарии после боя обратился к Маску по поводу покупки автомобиля Tesla.



«Илон Маск, где моя машина? Я жду 6 месяцев! У меня скоро родится ребенок, и мне нужна хорошая машина! Я хочу защитить свою дочь! Давай, Илон, отдай мне мою машину!».

Вскоре один из самых богатых людей мира ответил в Twitter.

«Уже на подходе. Прощу прощения за задержку!».

Напомним, на UFC 262 Дариуш победил Фергюсона единогласным решением судей.