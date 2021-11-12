Поединок Сайборг – Кавана станет главным событием турнира Bellator 271
Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира Bellator 271: Сайборг – Кавана
Ивент сотоится на арене Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде
10:17
Сайборг и Кавана / Фото - fight-spirit.comНа арене Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде (штат Флорида, США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира Bellator 271.
Главным событием ивента станет поединок за титул чемпионки организации в полулегком дивизионе между действующей обладательницей титула Крис Сайборг (24-2) и претенденткой Шинейд Каваной (7-4).
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания участников турнира Bellator 271:
Основной кард:
Крис Сайборг (145) – Шинейд Кавана (145)
Тайрелл Фортун (253.8) – Линтон Васселл (239.2)
Аарон Пико (145.4) – Джастин Гонсалес (145.6)
Арлин Бленкоу (145.8) – Пам Соренсон (146)
Стив Моури (249.6) – Раким Клевеланд (249.6)
Предварительный кард:
Бруна Эллен (125.6) – Дезири Янес (125.4)
Роман Фаральдо (171) – Роберт Турнквест (170.8)
Коди Лоу (145.4) – Кольтон Хамм (145.8)
Валери Лореда (127.6) – Тейлор Турнер (127.2)
Вальдо Кортес-Акоста (256.6) – Мухаммед ДеРис (255)
Махмуд Себи (170.8) – EЭтан Хьюз (170.8)
Ранее Сайборг заявила, что готова провести поединок против абсолютной чемпионки мира по боксу в легком дивизионе Кети Тейлор (18-0, 6 KO, Бокс).
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