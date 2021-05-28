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Чемпионка Bellator Сайборг намерена провести боксерский поединок с Кети Тейлор

Титулованная бразильянка может дебютировать в ринге в 2022 году
MMA
14:31
Чемпионка Bellator Сайборг намерена провести боксерский поединок с Кети Тейлор
Крис Сайборг / Фото - ESPN
Чемпионка полулегкой весовой категории Bellator Крис Сайборг (23-2, ММА)в комментарии порталу Sky Sports заявила, что готова провести поединок против абсолютной чемпионки мира по боксу в легком дивизионе Кети Тейлор (18-0, 6 KO, Бокс).

«Скотт Кокер сказал, что мы могли бы сделать один поединок по правилам бокса, а второй - по правилам ММА. Для меня это не проблема. Если у меня будет время для тренировок по боксу, то с моей стороны не будет проблем. Я люблю вызовы. Бокс – одна из вещей, о которых я мечтаю. Я знаю, что Тейлор – мастеровитая, понимаю, насколько она хороша. Мне нечего терять. Для боксерского поединка я бы сосредоточилась только на боксе. Правда, я не думаю, что этот бой состоится в нынешнем году, потому что у меня запланировано много поединков по ММА. В следующем году? Может быть».


Напомним, накануне на шоу Bellator 259, которое состоялось Анкасвилле (штат Коннектикут, США) Сайборг победила Лесли Смит техническим нокаутом в пятом раунде.



Владимир Кириченко
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Крис Сайборг Кети Тейлор

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