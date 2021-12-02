Стал известен файткард турнира Bellator 272: Серхио Петтис – Киоджи Хоригучи
Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира Bellator 272: Петтис – Хоригучи
Ивент состоится в Анкасвилле
21:35
Серхио Петтис / Фото - mmajunkie.usatoday.comВ Анкасвилле (США) завершилась официальная процедура взвешивания участников турнира Bellator 272, который состоится в ночь с 3 на 4 декабря.
Главным событием ивента станет поединок за титул чемпиона организации в легчайшем дивизионе между действующим обладателем титула Серхио Петтисом (21-5) и претендентом Киоджи Хоригучи (29-3).
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания участников турнира Bellator 272:
Основной кард:
Серхио Петтис (134) – Киоджи Хоригучи (134.5)
Эммануэль Санчес (145.25) – Джереми Кеннеди (145.75)
Джош Хилл (135.75) – Джаред Скоггинс (140)
Джонни Эблен (185) – Коллин Хакбади (185)
Предварительный кард:
Александр Шаблий (155.4) – Бобби Кинг (156)
Джон де Хесус (145.6) – Кай Камака III (146)
Леван Чохели (170.8) – Винисиус де Хесус (169.6)
Джастин Монтальво (154.8) – Джакон Бон (154.8)
Кайлис Мота (155.2) – Майк Хэмел (155.8)
Дэн Морет (159.6) – Спайк Кортейл (159)
Оливер Энкамп (170) – Кайл Крачмер (171)
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