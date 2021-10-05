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Стал известен файткард турнира Bellator 268: Немков – Англикас
Ивент состоится в Фениксе
18:15
Вадим Немков / Фото - Facebook16 октября в Фениксе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 268, где главным событием ивента станет полуфинальный бой в рамках Гран-при полутяжеловесов, где действующий чемпион организации Вадим Немков (14-2) проведет поединок против литовца Джулиуса Англикаса (10-1).
Представляем вашему вниманию участников турнира Bellator 268:
Основной кард:
Вадим Немков – Джулиус Англикас
Райан Бэйдер – Кори Андерсон
Бен Хендерсон – Брент Примус
Генри Корралес – Владислав Парубченко
Предварительный кард:
Карл Албректссон – Довлетджан Ягшимурадов
Бретт Джонс – Эрик Перес
Салливан Коли – Деон Клэш
Ник Браун – Бобби Ли
Мухамед Берхамов – Джалил Уиллис
Джейлон Бейтс – Рафаэль Мантини де Лима
Хавьер Торрес – Грегори Миллард
Сумико Инаба – Рэнди Филд
Лэнс Гибсон – Рэймонд Пина
Мария Хендерсон – Колетт Сантьяго
Напомним, изначально Немков должен был провести поединок с Энтони Джонсоном.
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