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Стал известен файткард турнира Bellator 268: Немков – Англикас

Ивент состоится в Фениксе
MMA
18:15
Стал известен файткард турнира Bellator 268: Немков – Англикас
Вадим Немков / Фото - Facebook
16 октября в Фениксе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 268, где главным событием ивента станет полуфинальный бой в рамках Гран-при полутяжеловесов, где действующий чемпион организации Вадим Немков (14-2) проведет поединок против литовца Джулиуса Англикаса (10-1).

Представляем вашему вниманию участников турнира Bellator 268:

Основной кард:

Вадим Немков – Джулиус Англикас

Райан Бэйдер – Кори Андерсон

Бен Хендерсон – Брент Примус

Генри Корралес – Владислав Парубченко

Предварительный кард:

Карл Албректссон – Довлетджан Ягшимурадов

Бретт Джонс – Эрик Перес

Салливан Коли – Деон Клэш

Ник Браун – Бобби Ли

Мухамед Берхамов – Джалил Уиллис

Джейлон Бейтс – Рафаэль Мантини де Лима

Хавьер Торрес – Грегори Миллард

Сумико Инаба – Рэнди Филд

Лэнс Гибсон – Рэймонд Пина

Мария Хендерсон – Колетт Сантьяго

Напомним, изначально Немков должен был провести поединок с Энтони Джонсоном.
Владимир Кириченко
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