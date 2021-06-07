Украина впервые получит чемпиона Bellator, а Адесанья снова победит? Представляем топ-бои июня
Стал известен файткард турнира UFC 263: Адесанья – Веттори
В со-главном событии ивента в октагон выйдут Морено и Фигейреду
09:19
Адесанья и Веттори / Фото - UFC12 июня на Gila River Arena в Глендейле (штат Аризона, США) пройдет турнир UFC 263, в мэйн-ивенте которого состоится реванш между чемпионом среднего дивизиона Исраэлем Адесаньей (20-1) и третьего номера рейтинга Марвином Веттори (17-4-1).
В со-главном событии ивента состоится еще один реванш – действующий обладатель титула в наилегчайшем весе бразилец Дейвисон Фигейреду (20-1-1) попробует вновь одолеть мексиканца Брэндоном Морено (18-5-2).
Основной кард:
Исраэль Адесанья – Марвин Веттори
Дейвисон Фигейреду – Брэндон Морено
Нейт Диас – Леон Эдвардс
Демиан Майа – Белал Мухаммад
Пол Крэйг – Джамал Хилл
Прелимы:
Дрю Добер – Брэд Ридделл
Эрик Андерс – Даррен Стюарт
Джоан Калдервуд – Лорен Мерфи
Хаким Даводу – Мовсар Евлоев
Ранние прелимы:
Алексис Дэвис – Пэнни Кианзад
Фрэнк Камачо – Мэтт Фревола
Чейс Хупер – Стивен Петерсон
Луиджи Вендрамини – Фарес Зиам
Джейк Кольер – Карлос Фелипе
Ранее стал известен файткард турнира Bellator 260, в котором за титул сразится украинский полусредневес Ярослав Амосов.
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