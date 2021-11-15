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Стал известен файткард турнира UFC Night Night 198: Тейт – Виейра
Также в октагон выйдут Киеса, Брэди и компания
09:00
Тейт и Виейра / Фото - mmamania.com20 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 198.
Главным событием этого ивента станет поединок в женском легчайшем дивизионе между экс-чемпионкой организации Мишей Тейт (19-7) и Кетлин Виейрой (11-2).
Представляем вашему вниманию список участников турнира UFC Fight Night 198:
Основной кард:
Миша Тейт – Кетлин Виейра
Майкл Киеса – Шон Брэди
Рани Яхья – Кюнг Ху Конг
Джоан Вуд – Тайла Сантос
Адриан Янес – Дэйви Грант
Предварительный кард:
Конклак Суфисара – Лупита Годинес
Пэт Сабатини –Такер Лутц
Сэм Хьюз – Луана Пинейро
Рафа Гарсиа – Натан Леви
Терранс Маккини – Фарес Зиам
Коди Дурден – Килинг Аори
Нуерданбек Шайлан – Шон Сориано
Ранее стало известно, что экс-двукратный чемпион UFC в легчайшем дивизионе американец Доминик Крус (23-3) и бразилец Педро Муньос (9-5) проведут очный поединок 11 декабря в рамках турнира UFC 269.
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