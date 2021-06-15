Поединок «Корейский Зомби» – Иге может станет главным боем UFC Fight Night 19 июня
Стал известен полный файткард UFC on ESPN 25: «Корейский Зомби» – Иге
В октагоне также сразятся Олейник и Спивак
15 июня 22:42
«Корейский Зомби» – Иге / Фото - firstsportz19 июня на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC on ESPN 25, в мэйн-ивенте которого состоится бой в рамках полулегкого дивизиона между экс-претендентом на титул Чан Сон Юнгом (16-6), известным, как «Корейским Зомби», и восьмым номером рейтинга Дэном Иге (15-3).
В со-главном поединке ивента ветеран ММА, российский тяжеловес Алексей Олейник (59-15-1) выйдет в октагон против молдаванина Сергея Спивака (12-2).
Основной кард:
Корейский Зомби – Дэн Иге
Алексей Олейник – Сергей Спивак
Тим Минс – Дэнни Робертс
Дэйви Грант – Марлон Вера
Бруно Сильва – Веллингтон Турман
Мэтт Браун – Диего Лима
Прелимы:
Алекса Камур – Николае Негумеряну
Вирна Яндироба – Канако Мурата
Мэтт Семелсбергер – Кэос Уилльямс
Джулиан Эроса – Чхве Сын У
Роке Мартинес – Джош Парисян
Рик Гленн – Жуаким Сильва
Кейси О'Нилл – Лара Прокопио
Напомним, последние два боя Олейник проиграл досрочно – Деррику Льюису и Крису Докосу.
Последний поединок Спивака состоялся 20-го февраля нынешнего года, в котором он досрочно победил американца Джареда Вандераа.
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