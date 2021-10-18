Экс-чемпион UFC Тактаров в 54 года готов вернуться и подраться с Нганну
Тактаров об уровне Исмаилова: «Водитель розового мерседеса – вот это его уровень»
Ветеран не хочет, чтобы его ребенка тренировали как Магомеда
17 октября 19:09
Олег Тактаров / Фото: MMABoxing.ru
Победитель одного из первых турниров UFC Олег Тактаров в интервью РБК Спорт высказался о поражении Магомеда Исмаилова в реванше с Владимиром Минеевым.
«Исмаилов стал мощнее. Просто у него нет финиша, ни в ударной технике, ни в партере, поэтому от того, что он мощнее, ничего не меняется. Сам себя измучил за два раунда и просто умер в третьем. Судья все прекрасно сделал, ничего такого не было, там все замечательно было.
Ему же нужно где-то деньги зарабатывать. Так-то он умеет где-то бои разогревать, ожидания какие-то. Пройдет полгода и опять все будут думать, что он что-то сможет сделать. Ему хорошо просто уровень взять немного другой в этом: водитель розового мерседеса – вот это его уровень. Он там может функционировать еще лет 10, зарабатывать, раз у нас нет бойцов, которые могут дать шоу, такой раскрут. Чем он будет еще заниматься? Детей тренировать? Я бы не допустил, чтобы моего ребенка так тренировали».
Напомним, ранее Исмаилов досрочно проиграл нокаутом Владимиру Минееву.
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