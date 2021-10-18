Тактаров об уровне Исмаилова: «Водитель розового мерседеса – вот это его уровень»

Олег Тактаров / Фото: MMABoxing.ru

Победитель одного из первых турниров UFC Олег Тактаров в интервью РБК Спорт высказался о поражении Магомеда Исмаилова в реванше с Владимиром Минеевым.



Ему же нужно где-то деньги зарабатывать. Так-то он умеет где-то бои разогревать, ожидания какие-то. Пройдет полгода и опять все будут думать, что он что-то сможет сделать. Ему хорошо просто уровень взять немного другой в этом: водитель розового мерседеса – вот это его уровень. Он там может функционировать еще лет 10, зарабатывать, раз у нас нет бойцов, которые могут дать шоу, такой раскрут. Чем он будет еще заниматься? Детей тренировать? Я бы не допустил, чтобы моего ребенка так тренировали».