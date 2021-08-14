Титульный реванш Адесанья – Уиттакер состоится не раньше 2022 года

Изначально поединок планировали провести уже этой осенью

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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (21-1) и претендент на титул Роберт Уиттакер (23-5) могут провести реванш не раньше 2022 года. Изначально планировалось, что они подерутся 6 ноября на UFC 268 в Нью-Йорке, но обязательная вакцинация, которую ввели власти города, срывает организацию турнира.

Менеджер Уиттакера Титус Дэй прокомментировал ситуацию порталу mmafighting.com:

«Мы знаем, что бой состоится, но теперь вопрос, когда это произойдет. Учитывая все, что сейчас происходит в Австралии и Новой Зеландии из-за пандемии, поединок может состояться не раньше начала 2022 года».

Исраэль Адесанья в октябре 2019 года нокаутировал Роберта Уиттакера, отобрав у того чемпионский титул.