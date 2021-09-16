«У этого парня куча дерьма вместо мозгов». Хукер жестко проехался по интеллекту бойца из России
Царукян пригрозил убийством Хукеру
Армянский легковес готов выйти в октагон с новозеландцем
16 сентября 18:56
Арман Царукян / Фото - UFCРейтинговый армянский легковес UFC Арман Царукян (16-2) жестко проехался по своему сопернику по дивизиону новозеландцу Дэну Хукеру (20-9).
Цитирует Царукяна mmajunkie.usatoday.com.
«Я хочу драться с Дэном Хукером, если он одержит победу в следующую субботу. Я хочу избить его. Он наговорил мне много плохого, и я хочу убить этого парня. Он несет лишь одну чушь. Для меня это отличный бой – он известен, находится в рейтингах, и если я его побью, то смогу ворваться в топ-5 дивизиона, а оттуда уже рукой подать до титульника».
Ранее Хукернегативно высказался об армянине.
Напомним, на этих выходных на турнире UFC Fight Night 192 Царукян проведет поединок с американцем Кристосом Гиагосом, а Хукер через неделю встретится с Насратом Хакпарастом.
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