Файткард турнира UFC Fight Night 192
На арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 18-го сентября состоится турнир UFC Fight Night 192, главным событием которого станет поединок в рамках полутяжелого веса между экс-претендентом на титул промоушена Энтони Смитом (34-16) и одиннадцатым номером дивизиона Райаном Спэнном (19-6).
Основной кард:
Энтони Смит - Райан Спэнн
Девин Кларк - Ион Куцелаба
Николас Мотта - Кэмерон ВанКэмп
Мэнди Бом - Ариани Липски
Кристос Гиагос - Арман Царукян
Антонио Арройо - Хоакин Бакли
Прелимы:
Тафон Нчукви - Майк Родригес
Пэнни Кианзад - Ракель Пеннингтон
Тони Грейвли - Нейт Манесс
Дакота Буш - Чжу Жун
Джей Пи Байс - Монтел Джексон
Сара Алпар - Эрин Бланчфилд
Карлстон Харрис - Импа Касанганай
Хейли Алатенг - Густаво Лопес
Ханна Голди - Эмили Уитмайр
Результаты турнира UFC Fight Night 191.
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