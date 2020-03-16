Президент UFC назвал ошибку шведского проспекта Чимаева
Уайт: «Чимаев взрослый человек, мы не можем контролировать то, что он делает»
Президент UFC – о будущем восходящей шведской звезды ММА
15 марта 07:57
Уайт и Чимаев / Фото - fighttime
Президент UFC Дэйна Уайт в интервью BT Sport поделился мыслями относительно будущего шведского проспекта полусреднего дивизиона промоушена Хамзата Чимаева (9-0).
«Проблема с этим парнем в том, что ты не можешь его успокоить. Он должен сейчас отдыхать. Он вообще не должен тренироваться. Он должен отдыхать и восстанавливаться, но он этого не делает. В конце концов, он взрослый человек, и мы не можем контролировать то, что он делает каждый день. Я не знаю, как это закончится. Посмотрим. Если он хочет действительно закончить, это его дело. Но что ему действительно нужно сделать, так это пойти домой, посмотреть фильм, вздремнуть, расслабиться и прийти в себя. Но это не в его менталитете. У него менталитет киллера. Такого парня сложно контролировать. Этот парень невероятный. Он, наверное, никогда раньше не болел таким образом. Разница между ним и всеми другими бойцами, у которых был COVID-19, в том, что другие бойцы сделали то, что должны были делать. Они не бегали на беговой дорожке на полной скорости и не боролись со здоровыми парнями. Вы не можете этого сделать».
Напомним, шведский боец объявил о завершении карьеры из-за тяжелого состояния здоровья после перенесенного коронавируса.
Сейчас Чимаев прибыл в Чечню, где будет проходить реабилитацию под присмотром Рамзана Кадырова.