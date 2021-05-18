Уайт: «Фергюсон не умеет сдаваться. Он крутой»

Тони Фергюсон / Фото: MMA Fighting

Президент UFC Дэйна Уайт высказался о причинах трех поражений подряд 37-летнего бывшего временного чемпиона в легком весе Тони Фергюсона (25-6). Слова главы промоушена приводит портал mmafighting.com.



Я не знаю, что будет с ним в дальнейшем. Даже не думал об этом, но Тони чрезвычайно жесткий. Дариуш скручивал ему пятку, и его лодыжка хрустнула. До конца боя его сустав на ноге был похож на мяч для гольфа, или для бейсбола, но он продолжал драться. Этот чувак не умеет сдаваться. Он крутой».