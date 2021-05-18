Завершение карьеры? Фергюсон прокомментировал поражение от Дариуша
Уайт: «Фергюсон не умеет сдаваться. Он крутой»
Глава UFC признался, что на Тони повлияли его тяжелые бои
18 мая 09:44
Тони Фергюсон / Фото: MMA Fighting
Президент UFC Дэйна Уайт высказался о причинах трех поражений подряд 37-летнего бывшего временного чемпиона в легком весе Тони Фергюсона (25-6). Слова главы промоушена приводит портал mmafighting.com.
«Время меняет всех нас. В случае с Тони я не знаю, что больше на него повлияло – возраст или тяжелые бои или и то и другое. Но, к сожалению, эти побоища определенно на него повлияли.
Я не знаю, что будет с ним в дальнейшем. Даже не думал об этом, но Тони чрезвычайно жесткий. Дариуш скручивал ему пятку, и его лодыжка хрустнула. До конца боя его сустав на ноге был похож на мяч для гольфа, или для бейсбола, но он продолжал драться. Этот чувак не умеет сдаваться. Он крутой».
Напомним, ранее Фергюсон проиграл единогласным решением судей Бенеилу Дариушу.
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