Уайт сообщил, когда состоится реванш Адесаньи и Уиттакера

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Глава UFC Дана Уайт в интервью The Daily Telegraph рассказал, когда промоушен планирует провести реванш между новозеландцем Исраэлем Адесаньей (21-1) и австралийцем Робертом Уиттакером (23-5).

И знаете, что паршиво? Когда вы думаете об этом бое, этот поединок следует провести там (в Австралии или Новой Зеландии). Но этому не бывать, учитывая, что сейчас происходит в мире. Послушайте, я не хочу казаться самоуверенным и все в таком духе, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы организовать эту схватку».