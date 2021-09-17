«Успокойся мальчик». Адесанья ответил на вызов Дерека Брансона
Уайт сообщил, когда состоится реванш Адесаньи и Уиттакера
Президент UFC хотел бы провести поединок в Австралии или Новой Зеландии
20:55
Фото: abc.net.au
Глава UFC Дана Уайт в интервью The Daily Telegraph рассказал, когда промоушен планирует провести реванш между новозеландцем Исраэлем Адесаньей (21-1) и австралийцем Робертом Уиттакером (23-5).
«Мы хотим организовать этот бой, и прямо сейчас работаем над этим. Я обязательно это устрою. В данный момент мы занимаемся его организацией, хотим провести этот поединок в январе.
И знаете, что паршиво? Когда вы думаете об этом бое, этот поединок следует провести там (в Австралии или Новой Зеландии). Но этому не бывать, учитывая, что сейчас происходит в мире. Послушайте, я не хочу казаться самоуверенным и все в таком духе, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы организовать эту схватку».
Исраэль Адесанья в октябре 2019 года нокаутировал Роберта Уиттакера, отобрав у того чемпионский титул.
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