Украинец Парубченко проиграл Корралесу на Bellator 268

Американец оказался лучше в стойке

Фото: karate.ru

На арене Footprint Center в Финиксе (штат Аризона, США) полулегковесы Владислав Парубченко (16-3) из Украины и Хенри Корралес (19-6) из США своим поединком открыли главный кард турнира Bellator 268.

Корралес превосходил Парубчинко в росте и длине рук, и он умело пользовался этим преимуществом. Украинец намеривался провести тейкдаун, американский боец не позволял ему это сделать. В стойке был лучше Корралес и он закрепил превосходство, отправив оппонента в нокдаун.

Развить успех на канвасе ему не удалось, но затем в стойке он вновь потряс бойца из Украины, Владислав устоял на ногах, чтобы затем услышать судейский вердикт в не свою пользу.

Таким образом, Хенри Корралес одержал победу единогласным решением судей со счетом 30-27.

