Умар Нурмагомедов свой следующий бой проведет против обидчика украинца Шолиняна
Украинец Шолинян подписал контракт на следующий бой в UFC
31-летний боец вскоре проведет второй поединок в организации
15:18
Людвик Шолинян / Фото - mmajunkie.usatoday.comУкраинский боец легчайшего дивизиона UFC Людвик Шолинян (9-3-1) в Instagram сообщил, что заключил соглашение на следующий поединок в американском промоушене.
«Контракт на бой подписан».
О дате и месте проведения боя пока не сообщается.
Напомним, Шолинян на турнире UFC Fight Night 191 единогласным решением судей проиграл британскому проспекту Джеку Шору (15-0).
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