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Украинский полутяж получил контракт с UFC, уничтожив соперника на «Претендентской серии Уайта»

Вскоре Игорь Потеря дебютирует в самом популярном ММА-промоушене мира
MMA
29 сентября 12:57
Украинский полутяж получил контракт с UFC, уничтожив соперника на «Претендентской серии Уайта»
Фото: facebook.com/IHORPOTIERIAMMA

Украинский полутяжеловес Игорь Потеря (19-2) получил контракт с самой популярной бойцовской лигой мира – UFC.

Потеря неожиданно нокаутировал поляка Лукаша Судольски (8-1). Бой прошел в рамках «Претендентской серии Дэйны Уайта».

Видео нокаута:

Президент UFC Дэйна Уайт был очень впечатлен выступлением украинца и пообещал поставить его в кард одного из ближайших турниров UFC:

«Парню 25 лет, 93 кг, 190 см (роста). Хоть коэффициенты ничего не значат, но он был андердогом 3 к 1 в этом поединке, то есть букмекеры думали, что он будет уничтожен. Но он сделал прямо противоположное, впечатляюще прикончив (оппонента). Я всенепременно поставлю этого парня в кард (одного из ближайших турниров UFC)».

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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