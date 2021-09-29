Уайт оценил выступление Ника Диаса в реванше с Лоулером: «Он выглядел невероятно»
Украинский полутяж получил контракт с UFC, уничтожив соперника на «Претендентской серии Уайта»
Вскоре Игорь Потеря дебютирует в самом популярном ММА-промоушене мира
29 сентября 12:57
Фото: facebook.com/IHORPOTIERIAMMA
Украинский полутяжеловес Игорь Потеря (19-2) получил контракт с самой популярной бойцовской лигой мира – UFC.
Потеря неожиданно нокаутировал поляка Лукаша Судольски (8-1). Бой прошел в рамках «Претендентской серии Дэйны Уайта».
Видео нокаута:
MY GOODNESS— UFC (@ufc) September 29, 2021
[ #DWCS LIVE on @ESPNPlus ] pic.twitter.com/SpyAtNPuH5
Президент UFC Дэйна Уайт был очень впечатлен выступлением украинца и пообещал поставить его в кард одного из ближайших турниров UFC:
«Парню 25 лет, 93 кг, 190 см (роста). Хоть коэффициенты ничего не значат, но он был андердогом 3 к 1 в этом поединке, то есть букмекеры думали, что он будет уничтожен. Но он сделал прямо противоположное, впечатляюще прикончив (оппонента). Я всенепременно поставлю этого парня в кард (одного из ближайших турниров UFC)».
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