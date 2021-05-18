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Усман назвал два условия для поединка с Джейком Полом
Камару хочет очень много денег
18 мая 09:59
Камару Усман / Фото: Sky Sports
Чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман (19-1) поставил два условия для поединка против видеоблогера Джейка Пола. Слова бойца приводит портал bleacherreport.com.
«Чтобы этот бой состоялся, они должны прийти ко мне с чеком, где будет не менее восьми нулей, и, конечно же, все условия должны понравиться Дэйне Уайт. У меня еще есть действующий контракт с UFC и поэтому я должен считаться с представителями компании. Поэтому, если меня и руководство все устроит, то нет проблем, давайте организуем этот бой. Мы можем драться в следующем месяце, да хоть на следующей неделе».
Напомним, ранее менеджер Усмана предупредил Пола, что бой с Усманом завершился для него большими проблемами со здоровьем.
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