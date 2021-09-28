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Усман обошел Джонса в рейтинге лучших бойцов UFC
Волкановски «подвинул» Адесанью с третьего места
28 сентября 13:51
Фото: Getty Images
В UFC обновили рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий.
Впервые за долгое время сменился лидер: Камару Усман обошел Джона Джонса, который на днях вляпался в очередной скандал.
Еще одно изменение – повышение Александра Волкановски на третье место.
Рейтинг P4P UFC:
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